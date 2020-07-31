سامسونغ تعلن رسميا عن أحدث هواتفها بأسعار مناسبة

أعلنت شركة سامسونغ رسميا عن مواصفات هاتفها الجديد، الذي طورته ليكون منافسا قويا لهواتف هواوي من حيث السعر والمواصفات.

وتبعا لسامسونغ فإن هاتف Galaxy M30s الجديد يأتي بشاشة AMOLED عالية الدقة بمقاس 6.5 بوصة، وأبعاد "20:9"، ومعدل سطوع يعادل 420 شمعة/م، تملأ 91% تقريبا من مساحة الواجهة الأمامية.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج ثماني النوى من نوع Exynos 9611، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 و8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

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كما زودته سامسونغ ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تكفيه ليومين تقريبا في حال استعماله للاتصالات وتصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات، ويمكن شحن هذه البطارية بشاحن سريع (25 واطا).

وحصل الجهاز على نظام تشغيل Android 10 مع واجهات Android 10، وعلى منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وعلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وأنظمة GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام Bluetooth 5.0 للاتصال اللاسلكي.

ومن أكثر ما يميز هذا الجهاز هو الكاميرا الأمامية التي أتت بدقة 32 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه، والكاميرا الأساسية رباعية العدسة التي حصلت على حساس Sony IMX682 64MP بدقة 64 ميغابيكسل.

كما يوفر هذا الجهاز عددا من الميزات العملية مثل إمكانية التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية أثناء تصوير الفيديو، ووضع التصوير الليلي، وميزة عرض "صورة داخل صورة"، أما أسعار نسخه فـ 260 دولارا فقط للنسخة المزودة بذواكر 6/128 غيغابايت، و287 دولارا للنسخة المزودة بذواكر 8/128 غيغابايت.

المصدر: ixbt