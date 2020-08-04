 
مباشر

"فيسبوك" تستعد للكشف عن خوذتها الجديدة للواقع الافتراضي

العالم الرقمي و Social media

youtube/Tyriel Wood - VR Tech
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/og6l

ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن شركة "فيسبوك"قد تطلق قريبا جيلها الثاني من خوذ Oculus Quest التي تعمل بتقنيات الواقع الافتراضي.

وتبعا للصور والمعلومات التي سربت عن هذه الخوذ نلاحظ انها ستأتي بتصميم مختلف قليلا عن تصميم خوذ Oculus Quest الحالية، وستحصل نظاراتها التي تثبت على الرأس بهيكل مزود بملحقات مطاطية مرنة ليتناسب مع وجوه مختلف المستخدمين.

كما من المفترض أن تحصل نظارات هذه الخوذ على عدسة كبيرة بدلا من العدستين كما هو الحال في Oculus Quest من الجيل الأول، وأن يكون تردد شاشة الـ OLED  في هذه العدسة 90 أو 120 هيرتزا، لتصبح قدراتها أفضل في التعامل مع الصور والفيديوهات بسرعة، ودقة عرض الشاشة (1440/1600) بيكسل.

إقرأ المزيد
أبرز مواصفات حواسب Galaxy Tab اللوحية المنتظرة من سامسونغ
أبرز مواصفات حواسب Galaxy Tab اللوحية المنتظرة من سامسونغ

وستحصل Oculus Quest 2 أيضا على قبضات جديدة مزودة بتقنية تعقب حركة اليد للتحكم بألعاب الواقع الافتراضي، وستزود هذه القبضات بأجهزة تجعلها تهتز بما يتناسب مع الحركة لمنح المستخدم شعورا من الواقعية أثناء اللعب، إضافة إلى بطاريات داخلية بسعة 3648 ميلي أمبير، أما أسعارها فمن المفترض أن تتراوح ما بين 500 و700 دولار.

المصدر: xdadevelopers

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا