هكذا سيكون أحدث الحواسب اللوحية من هواوي
سربت مواقع متخصصة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بمواصفات الحاسب اللوحي الذي ستطرحه هواوي فريبا بأسعار منافسة.
وتبعا للتسريبات فإن الحاسب الجديد سيحمل اسم MatePad 10.8، وسيطرح بسعر 300 دولار تقريبا، لكن بالرغم من سعره المتواضع سيأتي بمواصفات منافسة وممتازة.
ومن المفترض أن يزود هذا الجهاز بهيكل من المعدن والبلاستيك محمي بطبقة من الزجاج المقاوم للخدوش والصدمات، ويزود بشاشة AMOLED بمقاس 11 بوصة تقريبا، بدقة عرض (1600/2560) بيكسل، بأبعاد "16:10".
Huawei MatePad 10.8 inch officially launched with Kirin 990, WiFi 6+, EMUI 10.1 and more #Huawei#News#MatePadhttps://t.co/RKiOj6mUjM— Huawei Update (@Huawei_Update) July 30, 2020
وسيضمن أداءه الممتاز معالج ثماني النوى من نوع Kirin 990، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 او 128 غيغابايات.
Huawei MatePad: specs e inteligencia juntos en un solo tap 📱🔌😲https://t.co/MlA56eJiY4 😉— SISCO tecnologia (@siscotecnologia) July 21, 2020
Rescatado de: Xataka #Huawei#MatePad#HuaweiMatePad
كما ستزوده هواوي بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني للاتصال اللاسلكي مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى، إضافة إلى أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية وببطارية بسعة 7500 ميلي أمبير تكفيه ليعمل ليوم كامل تقريبا مع استعماله لتصفح الإنترنت ومشاهدة الأفلام والفيديوهات.
ومن غير المعروف بعد فيما إذا كان هذا الحاسب سيأتي بمنفذ لبطاقات الاتصال بالشبكات الخلوية، لكنه سيكون قادرا على الاتصال بشبكات الإنترنت السريع عبر تقنية Wi-Fi 6، والاتصال بباقي الهواتف والأجهزة الذكية عبر البلوتوث، كما سيدعم ميزات تقنيات Harman Kardon وHuawei Histen لتوفير أصوات ممتازة عبر المكبرات الصغيرة الموجودة فيه.
وكباقي الحواسب اللوحية الحديثة من هواوي من المفترض أن يزود هذا الحاسب بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وبلوحة مفاتيح خارجية تمكن من استعماله كحاسب محمول صغير.
المصدر: 3dnews