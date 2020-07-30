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ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة.. Realme تعلن عن هاتفها المنافس الرخيص

العالم الرقمي و Social media

ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة.. Realme تعلن عن هاتفها المنافس الرخيص
youtube/ DHIARCOM
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قررت شركة Realme منافسة سامسونغ وهواوي مرة أخرى هذا العام، وكشفت عن هاتف بمواصفات ممتازة بسعر رخيص.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن هاتف Realme C15 الذي سيطرح في الأسواق بأسعار تبدأ من 137  دولارا تقريبا سيكون من أقوى المنافسين لهواتف سامسونغ متوسطة الفئة الحديثة.

وسيأتي هذا الهاتف بهياكل أنيقة مصنوعة من البلاستيك والمعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مزودة بشاشات بمقاس 6.5 بوصة، بدقة عرض (1600/720) بيكسل، لها معدل سطوع يعادل 420 شمعة/م.

ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة.. Realme تعلن عن هاتفها المنافس الرخيص
youtube/ DHIARCOM

وستأتي هذه الهواتف بمعالجات MediaTek Helio G35 ثمانية النوى، ومعالجات رسوميات من نوع GE8320، وذواكر وصول عشوائي 3/4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، وبطاريات بسعة 6000 ميلي أمبير.

كما زودتها Realme بماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية، وبأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ Micro-USB للشحن ونقل البيانات.

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وحصلت هذه الأجهزة على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (13+8+2+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 3dnews

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