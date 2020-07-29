غوغل تطرح هاتفها المنتظر الأسبوع القادم

أكدت صفحات المدون الشهير Jon Prosser أن غوغول عازمة على طرح هاتفها المنافس Pixel 4a في الثالث من أغسطس المقبل.

وتبعا لعدد من المواقع المتخصصة بشؤون التقنية فإن إيقاف غوغل لمبيعات هواتف Pixel 3a و Pixel 3a XL في متاجرها يدل على أنها تتحضر لإطلاق نسخها الأحدث من هواتف Pixel.

ورغم السعر المنافس لهاتف Pixel 4a المنتظر، والذي يتوقع ألا يتجاوز الـ 350 دولارا، فإن الجهاز من المفترض أن يحصل على معالجات Snapdragon 730 ثمانية النوى عالية الأداء، كما تشير بعض الشائعات إلى أن غوغل تنوي طرح نسخ أكثر تطورا منه، مزودة بمعالجات Snapdragon 765G التي ستمكنها من العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

ومن المفترض أن يحصل الهاتف أيضا على شاشات OLED بمقاس 5.81 بوصة، بدقة عرض تعادل (2340/1080) بيكسل، قادرة على عرض فيديوهات Full HD+.

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كما ستزود هذه الأجهزة بماسح لبصمات الأصابع، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت، وبطاريات بسعة 3080 ميلي أمبير، إضافة لشرائح NFC للدفع الإلكتروني.

أما الكاميرا الأمامية فيها فستكون بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، والكاميرا الأساسية ستكون ثلاثية العدسة.

المصدر: 4pda