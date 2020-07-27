شركة OPPO تكشف عن هاتف 5G سعره 270$!

بعد أن تسربت معلومات حوله مؤخرا، قررت شركة OPPO الإعلان رسميا عن هاتف جديد ومتطور، صنعته ليكون أحد أرخص هواتف 5G في العالم.

وتبعا للشركة فإن الهاتف الجديد هو نسخة معدلة عن هواتف A72 التي طرحتها مطلع العام الجاري، لكنه يتميز بقدرته على التعامل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، بفضل التقنيات المتطورة التي حصل عليها.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار مدروس وفق أحدث معايير الحماية العالمية، مزود بشاشة IPS بمقاس 6.5 بوصة، بتردد 90 هيرتزا، قادرة على عرض فيديوهات بدقة +Full HD.

وحصل هذا الجهاز على معالج ثماني النوى من نوع MediaTek Dimensity 720، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وعلى ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، يمكن توسيعها عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

كما زودته OPPO بنظام تشغيل Android 10 مع واجهات ColorOS 7.2، وببطارية بسعة 4040 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن (18 واطا)، إضافة إلى أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

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أما الكاميرا الأمامية فيه فأتت بدقة 8 ميغابيكسل وبخاصية التعرف على الوجوه، والكاميرا الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (16+8+2) ميغابيكسل، وضعت عدساتها الثلاث مع مصباح الإضاءة في إطار مربع الشكل على الواجهة الخلفية.

المصدر: mobilereview