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إل جي تعود لسوق الأجهزة الذكية بواحد من أفضل هواتف 5G

العالم الرقمي و Social media

إل جي تعود لسوق الأجهزة الذكية بواحد من أفضل هواتف 5G
Reuters YH/ZUZ
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بعد تراجع مبيعاتها بشكل ملحوظ في سوق الهواتف الذكية مؤخرا، قررت شركة إل جي تغيير استراتيجيتها وبدأت بتطوير هواتف بمواصفات ممتازة لتطرحها بأسعار منافسة.

وتبعا للتسريبات فإن شركة إل جي تعمل حاليا على تطوير هاتف قادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية سيحمل اسم LG Q92 التجاري.

ومن المفترض أن يحصل الهاتف الجديد على هيكل مقاوم للماء والصدمات والخدوش، مزود بشاشة عالية الدقة بمقاس 6.2 بوصة.

وسيعتمد الأداء السريع لهذا الهاتف على معالجات Snаpdragon 765 من الجيل الجديد، وعلى أجهزة موديم متطورة، وذواكر وصول عشوائي بحجم 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بحجم 128 غيغابايت، يمكن توسيعها عبر بطاقات تخزين خارجية.

كما ستاتي شاشة هذا الجهاز شبيهة بشاشات هواتف سامسونغ الحديثة، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا، وفيها ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.

إل جي تعود لسوق الأجهزة الذكية بواحد من أفضل هواتف 5G
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كما سيحصل Snаpdragon 765 على ماسح لبصمات الأصابع مثبت على الحافة اليمنى من الهيكل، وعلى منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، أما سعره في الأسواق فمن المفترض أن يتراوح ما بين 350 و450 دولارا.

المصدر: 4pda

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