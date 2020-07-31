سوني تعلن عن أحدث كاميراتها الرقمية

بعد طول انتظار كشفت شركة سوني عن كاميراتها الجديدة a7S III، التي طورتها لتكون من بين أفضل الكاميرات الرقمية في الأسواق.

وتأتي الكاميرا بهيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج، بأبعاد (129/81/97) كذلك، يزن 699 غ، وزودت بشاشة OLED تعمل باللمس بمقاس 3 بوصات تقريبا، يمكن من خلالها مشاهدة الصور والفيديوهات والتحكم بوظائف الكاميرا الأساسية.

كما حصلت على مستشعر صوري من نوع OLED بدقة 12.2 ميغابيسكل يخولها التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة، إضافة إلى معالج Bionz XR عالي الأداء حاصل على معايير ISO 80-102400.

يمكن لهذه التحفة التقنية تصوير فيديوهات بدقة 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية، وتخزين ما يزيد عن 100 صورة بصيغة RAW.

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وزودتها سوني بتقنيات خاصة تمنع ارتفاع درجات حرارة المعالجات فيها أثناء تصوير الفيديوهات لوقت طويل، إضافة إلى شرائح تمكنها من الاتصال مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى عبر البلوتوث وعبر شبكات Wi-Fi IEEE 802.11a، إضافة إلى منافذ لبطاقات الذاكرة الخارجية من نوع CFexpress Type A و SDXC/SDHC UHS-I وUHS-I، ومنافذ HDMI، ومنافذ USB 3.2 Gen1.

المصدر: 3dnews