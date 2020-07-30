تطبيق جديد يضمن الاستخدام الآمن للإنترنت من قبل الأطفال

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق تطبيقها الجديد Family Safety بنسخته المعدلة النهائية، لضمان استخدام الأطفال للإنترنت بشكل آمن.

وتبعا لمطوري هذا التطبيق فإن Family Safety سيساعد الأهل بشكل كبير على التحكم باستخدام أطفالهم للإنترنت عبر الهواتف والأجهزة الذكية، فأحد أهم ميزاته هو أنه يرسل تقريرا أسبوعيا للآباء عبر البريد الإلكتروني، يشمل معلومات عن نشاطات أطفالهم في البيئة الرقمية، كمدة استخدام الأطفال للأجهزة الذكية والهواتف، أو المواقع التي زاروها عبر الشبكة العنكبوتية، والأشياء التي بحثوا عنها في الإنترنت.

والميزة المهمة الأخرى في هذا التطبيق هو أنه يوفر للأهل إمكانية التحكم بأجهزة وهواتف أطفالهم، وإمكانية حظر بعض المواقع والتطبيقات في تلك الأجهزة، والتي قد تستخدم للعب، وتلهي الأطفال عن دراستهم أو فروضهم المنزلية.

كما يرسل هذا التطبيق إلى الوالدين إشعارات خاصة عندما يحاول أطفالهم شراء أو تحميل البرمجيات من متجر Microsoft Store الإلكتروني.

وكذلك أدخلت على هذا التطبيق أيضا ميزة فريدة تساعد أفراد الأسرة الذين يستخدموه على تحديد الموقع الجغرافي لآخر مكان زاره باقي الأفراد، ووضع قائمة بالأماكن التي تزورها العائلة بشكل مستمر، وعن طريق هذه الميزة أيضا يتمكن الأهل من معرفة أماكن وجود أطفالهم حين يكونون خارج المنزل.

المصدر: 3dnews