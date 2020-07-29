"واتس آب" يعمل أخيرا على حل أحد أكبر عيوب التطبيق!

يبدو أن "واتس آب" مصمم أخيرا على حل أحد أكبر عيوبه، حيث لا يمكن التنقل بين الأجهزة ومواكبة المحادثات.

وعلى عكس iMessage أو "فيسبوك مسنجر" أو أي خدمة مراسلة أخرى تقريبا، يصعب على مستخدمي "واتس آب" إرسال نص من الهاتف والتقاط جهاز لوحي للانضمام إلى مكالمة فيديو، ثم الرد في محادثة جماعية من الكمبيوتر المحمول.

وانتظر مستخدمو تطبيق الدردشة الأشهر في العالم، منذ فترة طويلة، خيارا يتيح لهم الوصول إلى الدردشات على جهازين أو أكثر. والآن، بعد سنوات من الصبر، يبدو أن الحلم يمكن أن يكون أقرب إلى التحقق.

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ورصد فريق موثوق به في WABetaInfo، أن "واتس آب" يختبر ميزة جديدة تسمى "الأجهزة المرتبطة"، التي تسمح للمستخدمين باستخدام حساباتهم على أي هواتف وأجهزة لوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وتظل التفاصيل حول كيفية عمل ميزة "الأجهزة المرتبطة" شحيحة، ولكن WABetaInfo تفيد بأنها ستكون متاحة فقط إلى 4 أجهزة.

ومع ذلك، يعد هذا تحسنا كبيرا على ما هو متاح الآن، وينبغي أن يعني أخيرا أنه من السهل إضافة حساب "واتس آب" إلى هاتف العمل أو "آيباد".

وهذه ليست المرة الأولى التي يشاع فيها عمل "واتس آب" على ميزة الأجهزة المتعددة في اختبار تجريبي.

وفي الشهر الماضي، غردت WABetaInfo قائلة: "من الآن فصاعدا، تبدأ "واتس آب" داخليا ببعض الاختبارات المهمة لميزة الأجهزة المتعددة. إنها ليست متاحة بعد ولا يوجد تاريخ إصدار: قد تكون خلال الشهرين المقبلين أو 4 أشهر أو 6 أشهر. لكن من الإيجابي حقا أنهم بدأوا في اختبارها بشكل عام ".

المصدر: إكسبريس