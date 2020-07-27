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خلل في نظام تشغيل آيفون يثير مخاوف المستخدمين من تجسس "إنستغرام" عليهم

العالم الرقمي و Social media

خلل في نظام تشغيل آيفون يثير مخاوف المستخدمين من تجسس
Reuters CHARLES PLATIAU
إنستغرام
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أعرب العديد من المستخدمين عن قلقهم بشأن تجسس تطبيق "إنستغرام" عليهم، بعد ملاحظة أن مؤشر الكاميرا قيد التشغيل بشكل مستمر حتى لو لم يلتقطوا الصور.

وظهر مؤشر الكاميرا قيد التشغيل بشكل مستمر بعد آخر تحديث لنظام تشغيل آبل، iOS 14، الذي ما يزال قيد الاختبار، ما يعني أن جهاز آيفون يعرض مؤشرا في إطار الشاشة العلوي دون تفعيل أي كاميرا أو ميكروفون، وعند الذهاب للوحة التحكم ستجد أنه "إنستغرام".

على الرغم من أن المؤشر يجب أن يستمر أثناء التقاط صورة أو مقطع فيديو على "إنستغرام"، فقد لاحظ المستخدمون أنه قيد التشغيل أيضا عند التمرير ببساطة عبر الصفحة الرئيسية للتطبيق.

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ولحسن الحظ، أكدت شركة "إنستغرام" أن التطبيق لا يتجسس على المستخدمين، وأن المشكلة ناتجة عن خطأ.

قال متحدث باسم "إنستغرام" إن التطبيق يستخدم الكاميرا فقط عند طلب المستخدم ذلك، وظهور المؤشر لا يعني تسجيل فيديو والتقاط الصور.

وأوضح المتحدث: "وجدنا خطأ في iOS 14 Beta ونعمل على إصلاحه، والذي يشير بشكل خاطئ إلى أنه يتم تشغيل الكاميرا لدى بعض المستخدمين في حين أنهم لا يستخدمونها في الواقع. نحن لا نصل إلى الكاميرا في مثل هذه الحالات، ولا يمكن تسجيل أي محتوى".

المصدر: ميرور

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