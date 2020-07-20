ما المميز في النسخة الجديدة من متصفح Chrome؟

أعلنت شركة غوغل مؤخرا عن إطلاق أحدث نسخة من متصفح Chrome بميزات تجعل منه أكثر أمانا وعملية.

ومن أبرز ما حصل عليه المتصفح بنسخته الجديدة وفقا لغوغل هو البرمجيات الإضافية التي تزيد من حماية البيانات، وخصوصا البيانات التي تتعلق بالمواقع والصفحات التي يزورها المستخدم عبر الإنترنت.

كما أشارت غوغل إلى نسخة 84 الجديدة من Chrome حملت بعض التعديلات التي تجعل المستخدم أكثر قدرة على التحكم بشكل واجهات الاستخدام ليجعلها أكثر ملاءمة له.

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والميزة الأبرز التي حملها التحديث الجديد أيضا هي ميزة تحظر الإشعارات التلقائية التي تظهر أثناء تصفح الإنترنت، والتي تلقت غوغل بسببها الكثير من الشكاوى من المستخدمين.

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وللحصول على النسخة الأحدث من المتصفح والاستفادة من الميزات المذكورة وعدد من الميزات الأخرى يجب على المستخدم التوجه إلى Chrome، ومن ثم الضغط على النفاط الثلاث التي تظهر بشكل عمودي يمين الشاشة من الأعلى، وبعدها الضغط على خيار Help، ثم خيار About Google Chrome، ومن ثم Get Update، ليبدأ بعدها Chrome بتحديث نسخته تلقائيا.

المصدر: ixbt