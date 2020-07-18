أحد أشهر تطبيقات أندرويد يحصل على ميزات جديدة

أعلنت شركة مايكروسوفت مؤخرا عن إدخال مجموعة من الميزات الجديدة على تطبيق Android Launcher لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين.

ومن بين أبرز الميزات التي حصل عليها التطبيق ميزة "الوضع" الداكن التي تقلل من استهلاك طاقة الهاتف، وتخفف من انبعاثات الأشعة الضارة للعين أثناء النظر إلى الشاشة في الظلام.

كما أضيفت إلى التطبيق ميزة "الأخبار الشخصية" التي يمكن من خلالها الاطلاع على ملخصات أهم الأخبار التي تحدث على مستوى العالم على مدار اليوم.

وأدخلت على التطبيق أيضا تعديلات تسمح بعرض نوافذ الأخبار بصورة أفقية، وتم تحسين برمجياته لعرض المعلومات بصورة أسرع.

وحصل Microsoft Launcher على حزمة جديدة من الأيقونات والرموز التعبيرية الجديدة، وميزة تسمح للمستخدم بتعيين صورته الشخصية لأشكال مختلفة.

وساهم تعديل برمجيات هذا التطبيق في جعله أسلس من ناحية الأداء، كما بات يشغل حجما أصغر في ذاكرة الهواتف.

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وأشارت مايكروسوفت إلى أن النسخة الأخيرة من هذا التطبيق عالجت العديد من المشكلات التي كان يعاني منها مستخدمو Launcher، كبعض المشكلات التي تتعلق بالكتابة أو مشكلات إقلاع التطبيق.

المصدر: blogs.windows