هواوي تطور هاتفا منافسا آخر لشبكات 5G

بعد تسريب مواصفات هاتف Enjoy 20 الذي تطوره هواوي للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، نشرت مواقع مختصة بشؤون التقنية تسريبات لنسخة معدلة عنه، وبتقنيات أفضل.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الآخر الذي تعمل هواوي على تطويره حاليا سيحمل اسم Enjoy 20s، وسيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (170/78.5/8.9) ملم.

وسيزود الجهاز بشاشة TFT LCD بمقاس 6.8 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات بدقة +FHD، محمية بطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

وسيضمن أداءه السريع معالجة ثماني النوى من نوع Dimensity 800 بتردد 2.0 هيرتز، وذواكر وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64/128/256 غيغابايت، يمكن توسيعها باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية من نوع NM.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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كما سيحصل هذا الهاتف على بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع، وعلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام تشغيل مبني على "أندرويد-10".

المصدر: 3news