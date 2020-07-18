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مايكروسوفت تفاجئ المستخدمين وتعلن خدمتها الجديدة للألعاب مجانا!

العالم الرقمي و Social media

مايكروسوفت تفاجئ المستخدمين وتعلن خدمتها الجديدة للألعاب مجانا!
youtube/AppleInsider
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في الوقت الذي ينتظر فيه الكثيرون حول العالم ظهور خدمة الألعاب الإلكترونية Project xCloud بشكل رسمي، أعلنت مايكروسوفت أنها ستوفر هذه الخدمة مجانا للجميع اعتبارا من سبتمبر القادم.

وحول الموضوع قال رئيس خدمات تطوير Xbox في مايكروسوفت، فيل سبنسر: "سنطرح خدمات xCloud مجانا لمستخدمي Xbox Game Pass، وسنعطي فرصة للعب حتى لغير المشتركين بخدماتنا الإلكترونية".

وأضاف "نحن نريد أن تكون تجربة اختبار ألعابنا الإلكترونية سهلة مثل الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت، أريد في المستقبل أن أحصل على فرصة لتجربة الألعاب حين أسمع عنها فورا".

وأشار سبنسر إلى أن مايكروسوفت تسعى إلى جمع خدمات Xbox Game Pass و Project xCloudدون ترتيب أي تكلفة إضافية على المستخدمين، وأن هذه الخدمات ستمكن المستخدمين من الاستمتاع بأكثر من 100 لعبة عبر الهواتف الذكية أو الحواسب اللوحية.

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وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت كانت قد استعرضت مؤخرا قبضة جديدة للألعاب الإلكترونية، هي 8 BitDo بنسختها المعدلة الصغيرة SN30 Pro for Xbox، لتمكن المستخدمين من التحكم بالالعاب بطريقة سلسة عبر الهواتف.

المصدر: 3dnews

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