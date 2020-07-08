مايكروسوفت تعلن عن تقنيات مميزة لعشاق ألعاب Xbox

في خطوة استباقية لطرح خدمتها الجديدة لبث ألعاب Xbox عبر الإنترنت، كشفت مايكروسوفت عن ملحقات مميزة سيستفيد منها عشاق هذه الألعاب.

ومن أبرز ما عرضته الشركة جاءت قبضة التحكم اللاسلكية 8 BitDo بنسختها المعدلة الصغيرة SN30 Pro for Xbox.

والمميز في هذه القبضة هو تصميمها الفريد الذي يجعلها مريحة في راحتي المستخدم، فضلا عن الملحقات التي حصلت عليها لتكون مناسبة لمحبي اللعب عبر الهواتف الذكية، إذ حصلت على ذراع حامل صغير بمفاصل متحركة يمكن تثبيت الهاتف عليه ليتحول الأخير إلى شاشة صغيرة للعب.

وتحوي هذه القبضة بطارية داخلية تكفيها لتعمل 18 ساعة بالشحنة الواحدة، كما زودت بمنفذ USB-C للشحن، ومكبرات صوت صغيرة، وعدد كبير من الأزرار المختلفة التي تجعل عملية التحكم بألعاب الفيديو سهلة وعملية.

كما يمكن لهذه القبضة الاتصال مع مختلف أنواع الهواتف وأجهزة أندرويد الذكية عبر البلوتوث، والتحكم بإعداداتها لضبط الأزرار لتعمل بالطريقة التي تناسب المستخدم، ويمكن طلبها حاليا عبر المواقع والمتاجر الرسمية لمايكروسوفت على الإنترنت، أو عبر خدمة أمازون بسعر 45 دولارا.

ويأتي إطلاق هذه القبضة من شركة مايكروسوفت في الوقت الذي ينتظر فيه عشاق ألعاب Xbox أن تطلق الشركة خدمتها الجديدة لبث الألعاب xCloud ، والتي ستكون جزءا من Xbox Game Pass.

المصدر: gamemag