"فيسبوك" تخطط لتغيير كبير سيدمج "مسنجر" مع "واتس آب"

كشفت تقارير جديدة أن شركة "فيسبوك" تستعد لإجراء بعض التغييرات الجذرية تشمل تطبيقي "واتس آب" و"مسنجر"، ما يسمح بالدردشة مباشرة مع بعضها البعض من داخل التطبيقات.

وتخطط "فيسبوك" لدمج "واتس آب" مع "مسنجر" لجعل الدردشة أكثر سهولة لدى المستخدمين، حيث ستتيح هذه الميزة الاحتفاظ بأحد التطبيقات فقط على الهاتف، لإرسال الرسائل إلى جهات الاتصال عبر التطبيقين. على سبيل المثال، يمكن استخدام "واتس آب" لإرسال الرسائل إلى جهات الاتصال عبر التطبيق نفسه وأولئك الذين يستخدمون "مسنجر" (أو العكس)، ما يعني أنك ستحتاج فقط إلى الاحتفاظ بأحد تطبيقات المراسلة على هاتفك الذكي.

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وتشير التقارير الجديدة التي وقع الكشف عنها بواسطة المطور @Alex193a، والذي أبلغ عنها WABetaInfo (موقع الويب المتخصص في الكشف عن الميزات القادمة من خلال البحث في البرمجية التجريبية)، إلى أن "فيسبوك" ترغب في تمكين مستخدمي "مسنجر" من التواصل مع مستخدمي "واتس آب" دون تبديل بين التطبيقات.

وفي حين أن هذا قد يبدو بسيطا، لأن كلتا خدمات المراسلة مملوكة من قبل مارك زوكربيرغ وتفتخر بمجموعة متشابهة جدا من الميزات، فمن المحتمل أن ينتج عن الجمع بين هذه التطبيقات معا بعض المشكلات، بالنظر إلى أن "واتس آب" يستخدم التشفير الشامل لتأمين جميع الاتصالات، بينما "مسنجر" لا يفعل ذلك.

ويمكن للميزة الجديدة بالتالي أن تثير بجدية مشكلة كيفية التعامل مع الخصوصية والأمان في المستقبل.

المصدر: إكسبرس