ميزات غير مسبوقة ستظهر في هواتف آبل قريبا!

كشفت شركة آبل عن بعض الميزات الجديدة والعملية التي ستسهل على المستخدمين استعمال هواتف آيفون مع وصول نظام التشغيل القادم لتلك الأجهزة.

ومن أبرز الميزات التي ستحصل عليها هواتف آيفون بعد تحميل نظام iOS 14 فيها هي ميزة "النقر على الجزء الخلفي للهاتف" أو Back tap، والتي ستمكن المستخدم من التحكم بالعديد من ميزات هاتفه عبر النقر على هيكل الجهاز من الخلف.

وبمجرد تفعيل هذه الميزة يمكن للمستخدم النقر بإصبعه مرتين أو ثلاث مرات لتفعيل تطبيق معين في الجهاز أو الوصول إلى لائحة الاختصارات الخاصة بالتطبيقات أو تشغيل المساعد الصوتي على سبيل المثال.

وللاستفادة من هذه الميزة بعد الحصول على iOS 14 يجب على مالك آيفون التوجه إلى قائمة الإعدادات، والضغط على خيار "إمكانية الوصول" أو Accessibility، وبعدها خيار Touch، ومن ثم خيار Back Tap، لتظهر له خيارات Double Back أو Triple Back وقائمة بالخيارات التي يمكنه اعتماد أحدها بالنقر على خلفية هاتفه مرتين أو ثلاث مرات.

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وتشبه هذه الميزة من حيث المبدأ ميزة النقر على الشاشة التي تستخدمها سامسونغ في بعض هواتفها لإظهار عدادات الوقت والتاريخ في حال كانت شاشة الهاتف مقفلة، أو تلك التي تعتمدها سوني في بعض أجهزتها لفك قفل الشاشة بمجرد النقر عليها مرتين.

الميزة المثيرة الأخرى التي ستظهر مع iOS 14 هي واجهات خاصة تضم نوافذ للحوارات التي يجريها مستخدم الهاتف عبر تطبيقات المراسلة الموجودة في هاتفه، وفوق تلك النوافذ ستظهر شعارات تبين للمستخدم فيما إذا كان أحد الذين يتراسل معهم يكتب رسالة له حين فتح الواجهة.

وتبعا للتسريبات سيأتي نظام التشغيل الجديد لمستخدمي آيفون بالعديد من واجهات الاستخدام الجديدة، فضلا عن أنه سيوفر لهم إمكانيات أفضل في اختيار التطبيقات التي يرغبون بوجودها في هواتفهم.

المصدر: techradar