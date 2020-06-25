البرلمان الروسي يدرس مشروع قانون وراثة رقم الهاتف

ينوي مجلس الدوما (البرلمان الروسي) النظر في مشروع قانون الحق بملكية رقم الهاتف ووراثته لحماية حقوق أصحاب قنوات "تليغرام".

وبادر إلى تبني هذا القانون النائب، دميتري يونين، الذي يمثل حزب "روسيا العادلة"وزميله في الحزب، فيدوت توموسوف.

إقرأ المزيد

وسبق لـ ، يونين أن اقترح رفع الحظر عن تطبيق "تليغرام" في روسيا خلال ظروف الاستعداد المرتفع أو حالة الطوارئ.

وأعاد، يونين إلى الأذهان أن أرقام الهاتف لا تعد حاليا ملكية للمواطنين. أما الإثبات القانوني للحق بملكية رقم الهاتف فيمكن أن يصبح أمرا هاما لمؤسسي القنوات ذات الشعبية الكبيرة أو الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي. كما يعتبر هذا الأمر هاما عند مشاركة المواطنين في بورصات العملة الافتراضية. كما يمكن ربط رقم الهاتف بمصارف أونلاين وغيرها من الحسابات.

وأشار البرلماني إلى أن رقم الهاتف سيكون ملكية للمواطن الذي يمكن أن يورّثه. وأضاف أن ذلك يعتبر حقا له وليس واجبا ويمكن أن يتخلى عن تلك الخدمة في أي وقت.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا