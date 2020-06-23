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"VK" الروسية تطلق خدمة منافسة لـ TikTok

العالم الرقمي و Social media

youtube/Mobile Apps - Android, iOS
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أعلنت شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي مؤخرا عن إطلاق خدمة جديدة بميزات شبيهة بتلك الموجودة في تطبيق TikTok الشهير.

وتسمح خدمة Clips الجديدة للمستخدمين بتسجيل مقاطع فيديو قصيرة تشبه تلك  التي تسجل عبر تطبيق TikTok، وإضافة مؤثرات بصرية وصورية ومقاطع موسيقية لتلك الفيديوهات.

وللاستفادة من هذه الخدمة يجب على المستخدم الدخول إلى تطبيق "VK" من هاتفه الذكي، ومن ثم تشغيل الكاميرا عبر خيار Clips، والضغط على إيماء ✌، وبعدها اختيار الموسيقى أو الملصقات التي يريد إضافتها إلى الفيديو من الألبومات الموجودة في هذه الخدمة.

وتبعا للقائمين على "VK" ستحصل خدمتهم الجديدة قريبا على العديد من المؤثرات الصورية التي تعتمد تقنيات الواقع المعزز، إذ سيتمكن المستخدم من إضافة خلفيات فيها غيوم أو جعل السماء صافية في خلفية فيديوهاته، وكذلك صنع فيديوهات بمؤثرات صورية خاصة.

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وكما في TikTok يمكن لمستخدمي Clips حفظ الفيديوهات التي يصنعوها على أجهزتهم، أو مشاركتها مع الأصدقاء عبر صفحاتهم في "VK".

المصدر: فيستي

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