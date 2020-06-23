تطبيق جديد يشبه Photoshop يصل الهواتف الذكية

أطلقت شركة Adobe مؤخرا تطبيقا مميزا للهواتف والأجهزة الذكية، يشبه في آلية عمله برنامج Photoshop الشهير لتعديل الصور على الحواسب.

ويتوفر تطبيق Photoshop Camera حاليا للهواتف العاملة بأنظمة "أندرويد-9" وأنظمة أندرويد الأحدث، والهواتف التي تعمل بأنظمة iOS بنسخها (12 و13)، ويمكن تحميله مجانا عبر متجر غوغل الإلكتروني أو عبر متجر "آب ستور" الخاص بأجهزة آبل.

والمميز فيه هو اعتماده على منظومات الذكاء والتعلم الصناعي لاكتشاف الأخطاء الناجمة عن تشوه الصور بسبب عدسات الكاميرا في الهواتف، أو بسبب ظروف الإضاءة غير المناسبة، كما تساعده هذه التقنيات على التعرف على الوجوه أو الأشكال المختلفة في كل لقطة.

ويوفر هذا التطبيق للمستخدم أكثر من 80 "فلترا إلكترونيا" لمعالجة الصور، كما يحوي ميزة Face Light التي تساعد على إزالة الظلال غير المرغوبة من على الوجوه في اللقطات، ويساعد على استخدام أشكال مختلفة لإضافتها كخلفيات للصور مثل السماء أو القمر أو مشاهد طبيعية خلابة.

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وتشير Adobe إلى أنها ستوسع قريبا قائمة الخلفيات التي يستعملها مستخدمو Photoshop Camera، وقائمة الفلاتر وحتى ميزات تعديل الصور في التطبيق.

المصدر: ixbt