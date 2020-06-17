"فيسبوك" تزيد أمان تطبيق "مسنجر" بميزات جديدة

أكدت مواقع مختصة بشؤون التقنية والإنترنت أن شركة "فيسبوك" بدأت باختبار ميزات جديدة لحماية أمن بيانات مستخدمي تطبيق "مسنجر" المخصص للمراسلة ومكالمات الصوت والفيديو.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزات الجديدة التي تختبر حاليا عند عدد محدد من مستخدمي "مسنجر" ستسمح بحماية بيانات هذا التطبيق عبر تقنيات بصمة الوجه Face ID، أو بصمة الإصبع Touch ID، أو عبر رموز PIN.

ولحماية بياناته سيكون على المستخدم اختيار إحدى تلك التقنيات للدخول الآمن إلى التطبيق، ومنع المتطفلين من استعمال هاتفه أو حاسبه للوصول إلى رسائله ومحادثاته مع الأصدقاء، كما سيكون بإمكانه تحديد الفترة التي سيقفل فيها "مسنجر" تلقائيا بعد الانتهاء من استعماله، أي بعد 5 أو10 دقائق على سبيل المثال، وسيتعذر الوصول إلى البيانات إلا بالاعتماد على بصمة إصبع المستخدم أو بصمة وجهه أو رمز الدخول المحدد من قبله.

3dnews

وحول الموضوع قال المتحدث باسم "فيسبوك": "نريد إعطاء المستخدمين المزيد من خيارات الخصوصية وعناصر حماية الرسائل والبيانات، وبدأنا باختبار ميزات لفتح تطبيق مسنجر عبر إعدادات خاصة، ستشكل هذه الميزات حماية إضافية لمنع الآخرين من الوصول إلى بيانات المستخدم ورسائله".

وتختبر "فيسبوك" هذه الميزات بشكل تجريبي حاليا عند مجموعة من مستخدمي أنظمة iOS، ومن المفترض أن تتاح قريبا لجميع مستخدمي "مسنجر: بمن فيهم مستخدموه عبر أجهزة أندرويد.

وتجدر الإشارة إلى أن "فيسبوك" كانت قد أعلنت في وقت سابق أيضا أنها تنوي زيادة معدل تشفير بيانات رسائل تطبيق "مسنجر" عبر ميزة "التشفير من طرف إلى طرف"، لكن من غير المعروف بعد متى ستبدأ بطرحها للمستخدمين.

المصدر: 3dnews