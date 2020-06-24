ميزة جديدة في ساعات آبل الذكية ستساعد الناس على الوقاية من الأمراض

في ظل ازدياد عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد قررت شركة آبل تطوير تقنياتها، وطرحت ميزات جديدة لساعاتها الذكية لمساعدة الناس على تجنب المرض.

ومن أبرز الميزات التي أدخلتها آبل على نظام WatchOS 7 الجديد المخصص لساعاتها الذكية ميزة Automatic Handwashing Detection، التي صممت لمراقبة المدة التي يغسل فيها المستخدم يديه.

ومع تفعيل هذه الميزة ستتنبه Apple Watch عبر حساسات خاصة حين يبدأ المستخدم بغسل يديه، لتظهر له عدادا تنازليا لمدة 20 ثانية، يشجعه على غسل يده طول هذه المدة، وهي المدة الموصى بها لغسل اليدين بالماء والصابون للوقاية من عدوى فيروس "COVID-19".

وفي حال لاحظت الساعة أن المستخدم غسل يديه لأقل من الزمن المطوب ستظهر له إشعارا ينصحه بمواصلة الغسل حتى يظهر له شعار يعلمه بأن العملية تمت بالشكل المطلوب.

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وحول هذه الميزة والميزات الأخرى التي أدخلت على ساعات Apple Watch قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة آبل، جيف وليامز: " نشعر بالحيوية من التأثير الإيجابي الذي أحدثته Apple Watch على عملائنا، ونحن متحمسون لتقديم أدوات جديدة ذات مغزى تدعم صحتهم ولياقتهم وعافيتهم... وتوفر WatchOS 7 ميزة تتبع النوم والكشف التلقائي عن غسل اليدين وأنواعا جديدة من االميزات التي تحافظ على صحة المستخدمين".

المصدر: ubergizmo