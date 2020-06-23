هل تعاود آبل تطوير تقنية انتظرها المستخدمون لسنوات؟

بعد عام تقريبا من إعلان آبل نيتها التخلي عن مشروع شاحنها اللاسلكي Airpower، عادت تسريبات لتذكر أن آبل قد تستأنف تطوير هذه التقنية التي انتظرها مستخدموها لسنوات.

ومنذ مدة نشرت صفحة Jon Prosser الشهيرة على "تويتر" تغريدة أشارت فيها أن آبل تعمل على تحسين Airpower، وظهرت في التغريدة صورة "بساط الشحن اللاسلكي" موضوعا فوقه ساعة آبل الذكية وعلبة لسماعات AirPods.

Well, you guys wanted a better picture of “C68”... 😏



Remember how I said that the main problem was that current prototypes didn’t support Apple Watch?



Yeah.

Well.



They got the Watch working... 👀 pic.twitter.com/LvBeNAAtt3 — Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020

وكانت تغريدة سابقة من نفس الصفحة أيضا قد أشارت في مارس الفائت إلى أن آبل كانت قادرة على تجاوز المشكلات التفنية التي واجهتها في أجهزة Airpower باعتماد شرائح A11 والتي كانت قد استخدمتها في هواتف iPhone 8 وiPhone 8 وiPhone X.

وأعلنت عن مشروع شاحنها اللاسلكي Airpower في سبتمبر 2017، وكان من المفترض أن تطرحه في الأسواق عام 2018، لكن معوقات كثيرة عرقلت إنتاج هذه القطعة الإلكترونية، لم يتمكن الفنيون من ضبط تقنياتها بدقة لتكون قادرة على شحن أكثر من جهاز بوقت واحد دون مشكلات.

ومشروع Airpower كان الهدف منه إنتاج شاحن لاسلكي على شكل بساط إلكتروني صغير، قادر على شحن هاتف آيفون، وساعة Apple Watch، وسماعات AirPods دفعة واحدة.

المصدر: gsmarena