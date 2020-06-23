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هل تعاود آبل تطوير تقنية انتظرها المستخدمون لسنوات؟

العالم الرقمي و Social media

هل تعاود آبل تطوير تقنية انتظرها المستخدمون لسنوات؟
Reuters SL/HB
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بعد عام تقريبا من إعلان آبل نيتها التخلي عن مشروع شاحنها اللاسلكي Airpower، عادت تسريبات لتذكر أن آبل قد تستأنف تطوير هذه التقنية التي انتظرها مستخدموها لسنوات.

ومنذ مدة نشرت صفحة Jon Prosser الشهيرة على "تويتر" تغريدة أشارت فيها أن آبل تعمل على تحسين Airpower، وظهرت في التغريدة صورة "بساط الشحن اللاسلكي" موضوعا فوقه ساعة آبل الذكية وعلبة لسماعات AirPods.

وكانت تغريدة سابقة من نفس الصفحة أيضا قد أشارت في مارس الفائت إلى أن آبل كانت قادرة على تجاوز المشكلات التفنية التي واجهتها في أجهزة Airpower باعتماد شرائح A11 والتي كانت قد استخدمتها في هواتف iPhone 8 وiPhone 8 وiPhone X.

وأعلنت عن مشروع شاحنها اللاسلكي Airpower في سبتمبر 2017، وكان من المفترض أن تطرحه في الأسواق عام 2018، لكن معوقات كثيرة عرقلت إنتاج هذه القطعة الإلكترونية، لم يتمكن الفنيون من ضبط تقنياتها بدقة لتكون قادرة على شحن أكثر من جهاز بوقت واحد دون مشكلات.

ومشروع Airpower كان الهدف منه إنتاج شاحن لاسلكي على شكل بساط إلكتروني صغير، قادر على شحن هاتف آيفون، وساعة Apple Watch، وسماعات  AirPods دفعة واحدة.

المصدر: gsmarena

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