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نوكيا تدخل عالم أجهزة 5G الذكية

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نوكيا تدخل عالم أجهزة 5G الذكية
youtube/PEACOCK
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أعلنت مصادر في شركة HMD Global المالكة لحقوق بيع نوكيا عن نية الشركة طرح هاتف ذكي متطور قادر على العمل مع شبكات 5G.

وتبعا لجو سارفيكاس، مدير قسم المنتجات في HMD Global فإن الهاتف الجديد الذي من المفترض الكشف عنه قريبا سيعمل بمعالج Snapdragon 690 من إنتاج Qualcomm  .

وسيضم معالج الهاتف المذكور 8 أنوية بتردد يصل إلى 2.0 غيغاهيرتز، وسيعمل مع مسرع Adreno 619L، شريحة موديم X51  ليتمكن الهاتف من الاتصال والعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية بسلاسة.

وستوفر التقنيات السابقة لهاتف نوكيا الجديد إمكانية استقبال للبيانات من الشبكات اللاسلكية بسرعة 2500 ميغابايت/ثا، وسرعة في إرسال البيانات إلى الشبكات بسرعة 1200 ميغابايت/ثا.

كما من المفترض أن يزود الجهاز بشاشة بمقاس 6 أو 6.5 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة +Full HD، وأن يحصل على ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية له فمن المتوقع أن تكون ثلاثية العدسة بدقة 64 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل.

ويرى الخبراء أن طرح نوكيا لهواتف ستعمل مع شبكات 5G سيعزز مبيعاتها في الأسواق هذا العام، خصوصا في ظل التراجع الذي تشهده مبيعات الأجهزة الذكية بسبب تفشي وباء كورونا.

المصدر: 3dnews

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