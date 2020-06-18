تقنيات جديدة من هواوي ستغير عالم التصوير بالهواتف الذكية

من أبزز الإلكترونيات التي يتوقع أن تكشف عنها هواوي هذا العام ستكون هواتف Mate 40 بنسخها الجديدة، المفترض أن تحمل تقنيات تصوير لم تشهدها الاجهزة الذكية من قبل.

وتبعا لموقع ITHome الصيني فإن هواوي ستكشف خريف العام الجاري عن هاتفي Mate 40 و Mate 40 Pro اللذين سيكونان من أفضل الأجهزة الذكية في الأسواق.

ومن بين أبرز ما سيحصل عليه الهاتفان هو كاميرات أساسية مزودة بحساسات تصوير بدقة 108 ميغابيكسل، تحوي هذه الحساسات 9 عدسات بلاستيكية خاصة من نوع 9P، وتتفوق بدقتها على تلك الموجودة في هواتف Xiаomi Mi Note 10.

وستتمتع الكاميرا الأساسية لتلك الأجهزة بقدرات تقريب رقمي كبيرة بمعدل 30 أو 50x، ومعدل تقريب بصري 10x، لتكون قادرة على رصد الأجسام البعيدة التي لا ترى بالعين المجردة أحيانا.

ومن المفترض أن يحصل الهاتفان أيضا على معالجات Kirin 1000 ثمانية النوى المتطورة التي صممت بتقنية (5نانومتر)، والتي توفر سرعة كبيرا جدا في التعامل مع البيانات والصور والفيديوهات، كما ستزود بمودم خاص يوفر لها الاتصال السريع مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

Mate 40 series use 5nm K1000 soc manufactured by TSMC.

Samsung also started to build 5nm production lines. — Teme (特米)😷 (@RODENT950) May 23, 2020

وكانت بعص المواقع المهتمة بشؤون التقنية قد أشارت أيضا إلى أن هذه الأجهزة قد تحصل على شاشات كبيرة منحنية الحواف وقلم ذكي على غرار هواتف NOTE الشهيرة التي تنتجها سامسونغ.

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ومن غير المعروف بعد فيما إذا كانت الكاميرا الأمامية لهذه الهواتف ستكون مثبتة على محور متحرك مخفي داخل جسم الهاتف، أو ستكون ظاهرة على الواجهة الأمامية التي ثبتت عليها الشاشة، لكن من المتوقع أن تكون ثنائية العدسة وبقدرات تصوير ممتازة أيضا.

المصدر: 4pda