متى تكشف غوغل عن أحدث هواتف Pixel؟

صدمت شركة غوغل محبي هواتفها الذكية، ولم تكشف في الوقت المحدد عن النماذج الجديدة من أجهزة Pixel التي انتظر المستخدمون ظهورها في 13 يونيو الجاري.

وفي الوقت الذي يسود فيه الصمت حول الموعد القادم للكشف عن هذه الأجهزة أشار المدون الشهير Jon Prosser إلى أن غوغل قد تكشف عن هاتفين من طراز Pixel 4a بأسعار منافسة صيف العام الجاري، وأول جهاز قد تكشف عنه في السادس من أغسطس القادم، أما الآخر فمن المفترض أن يظهر في أول سبتمبر الذي يليه.

Where’s Pixel 4a?



Here’s an update:



AGAIN, it seems Google has delayed Pixel 4a 🤦🏼‍♂️



Announcement still happening on July 13



But in the system, it’s listed that the “Black” model now launching October 22 😬



“Barely Blue” has been removed entirely...



I’ll keep you updated. 🤷🏼‍♂️ https://t.co/UgsWJrYK4Upic.twitter.com/TX209u9Jqb — Jon Prosser (@jon_prosser) June 13, 2020

كما تشير تسريبات أخرى إلى أن غوغل قد تعقد حدثا تقنيا خاصا في أكتوبر هذا العام، ستخصصه للكشف عن مجموعة جديدة من أجهزتها الإلكترونية المتطورة، والتي سيكون من بينها الجيل الخامس من هواتف Pixel.

وكانت غوغل قد أشارت مطلع العام الجاري إلى أن الكشف عن أجهزة Pixel 4a المتوسطة الفئة سيكون في شهر مارس، لكن خطتها فشلت بسبب الأوضاع السيئة في سوق الإلكترونيات والتي تسبب بها انتشار وباء كورونا.

ويعتقد أن تحصل هذه الهواتف على معالجات ثمانية النوى من نوع Qualcomm Snapdragon 730، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وشاشات بمقاس 5.8 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، إضافة إلى بطاريات بسعة 3080 ميلي أمبير، وشريحة Google Titan M التي طورتها غوغل لحماية بيانات الهواتف.

المصدر: ixbt