على غرار "سكايب".. ميزات جديدة تجعل تطبيق Teams أكثر خصوصية

بعد انتشار عدوى كورونا واعتماد الملايين على تطبيقات مكالمات الفيديو للتواصل وعقد اجتماعات العمل، قررت مايكروسوفت دعم تطبيق Teams وتحسن ميزاته لينافس أهم التطبيقات الشبيهة به حاليا.

ومن أهم ما ستحصل عليه النسخ الجديدة لهذا التطبيق وفقا لمايكروسوفت هو ميزة "تمويه الخلفية" الشبيهة بتلك التي حصل عليها تطبيق "سكايب" الشهير سابقا، ما يوفر للمستخدم إمكانية استعمال التطبيق لإجراء اجتماعات العمل أو المكالمات عبر الفيديو مع الأشخاص غير المقربين، دون الحاجة لاختيار مكان خاص مناسب للظهور في خلفية الصورة أثناء المكالمة.

وسيكون بإمكان مستخدم Teams مع هذه الميزة جعل خلفية مكالمة الفيديو ضبابية بحيث يرى هو وحده في الصورة، أو يمكنه الاعتماد على مجموعة صور تقدمها مايكروسوفت لهذا الغرض، أو اختيار إحدى الصور من مجموعة صوره الخاصة ليعتمدها كخلفية تظهر وراء صورته أثناء المكالمات.

ومن الميزات المهمة الأخرى التي ستحصل عليها نسخ Teams المجانية أيضا، هو إمكانية الوقت الغير محدود بالنسبة لمكالمات أو اجتماعات الفيديو، أن المكالمة لن تحدد بـ 40 دقيقة فقط كما في تطبيق ZOOM المجاني على سبيل المثال.

كما سيحصل مستخدمو Teams على إمكانية كتابة التعليقات بشكل مباشر أثناء مكالمات الفيديو، وسيكون بإمكانهم تخصيص الاجتماعات التي ستعقد مع مستخدمين آخرين عبر الفيديو عن طريق إرسال دعوات محددة لأشخاص معينين.

المصدر: hi-technews