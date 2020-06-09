مستخدمو "غوغل كروم" قد يحصلون على 5 آلاف دولار .. فهل أنت من المؤهلين لذلك؟

يعد "غوغل كروم" واحدا من أكثر المتصفحات شعبية حول العالم، وإذا كنت من مستخدميه، فقد تكون مؤهلا للحصول على عائد يبلغ 5 آلاف دولار.

وتقول التقارير إن هناك دعوى جماعية رفعت ضد "غوغل" بقيمة 5 مليارات دولار، وسط مزاعم بأن عملاق التكنولوجيا يجمع المعلومات بشكل غير قانوني أثناء التصفح الخاص للمستخدمين.

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ويبدو أن المشكلة تتعلق بوضع التصفح المتخفي من "غوغل"، والذي يسمح للمستخدمين بتصفح الويب بشكل خاص.

ويدعي محامون من مكتب المحاماة Boies Schiller Flexner أن "غوغل" جمعت معلومات المستخدمين بشكل غير قانوني أثناء استخدامهم المتصفح المتخفي، قائلين، إن هذا يحدث "حتى عندما يتبع هؤلاء الأفراد توصيات غوغل لمنع تتبع أو جمع معلوماتهم الشخصية واتصالاتهم".

أثناء التصفح في وضع التصفح المتخفي، توضح "غوغل" أنها لا تحفظ سجل التصفح وملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع والبيانات التي يتم إدخالها في الاستمارات.

ومع ذلك، فإنه من الواضح للغاية أن عملاق التكنولوجيا يستمر في حفظ التنزيلات والإشارات المرجعية.

وتدعي الدعوى القضائية أن الشركة العملاقة "تتتبع خلسة المستخدمين" من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك Google Analytics وGoogle Ad Manager وزر تسجيل الدخول إلى "غوغل".

وتعترض "غوغل" على هذه الادعاءات وتقول إنها ستدافع عن نفسها بقوة.

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وقال متحدث باسم الشركة: "وضع التصفح المتخفي في كروم يمنحك خيار تصفح الإنترنت دون حفظ نشاطك في متصفحك أو جهازك. كما نوضح أنه في كل مرة تفتح فيها علامة تبويب جديدة للتصفح المتخفي، قد تتمكن مواقع الويب من جمع معلومات حول نشاط التصفح".

هل أنت مؤهل للحصول على هذا المبلغ؟

إذا تم إجبار "غوغل" على الدفع، فقد يكون العديد من مستخدمي "غوغل كروم" في طابور انتظار الحصول على مبلغ ضخم.

ولتكون مؤهلا، ستحتاج إلى استخدام وضع التصفح المتخفي من "غوغل" منذ 1 يونيو 2016. ومع ذلك، تخطط "غوغل" للدفاع عن نفسها ضد هذه المطالبات.

المصدر: ميرور