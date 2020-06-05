نوكيا تقتحم عالم أجهزة التلفاز الذكية

قررت شركة نوكيا توسيع نشاطها في عالم الإلكترونيات، وأعلنت في الهند عن تلفاز ذكي بمواصفات متقدمة.

ويأتي التلفاز الجديد للشركة بشاشة LED بحواف رقيقة جدا كما في التلفزيونات الذكية الجديدة من إل جي وسامسونغ، بمقاس 43 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات 4K، وبمعدل سطوع ممتاز يعادل 300 شمعة/م.

وزود الجهاز بمكبرات صوت JBL باستطاعة 24 واطا، وتقنيات Dolby Audio التي تساعد على توزيع الأصوات بصورة ممتازة كما في أجهزة الصوت الاحترافية.

كما دعمته نوكيا بميزات متطورة مثل ميزة DTS TruSurround، و HDR10 و MEMC، وميزة Chromecast المدمجة في برمجياته، والتي تساعد في وصله لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية لعرض الفيديوهات ومحتويات تلك الأجهزة على شاشة التلفاز الكبيرة.

ويعمل هذا الجهاز بنظام Android Pie، وتسمح منصة Android TV 9 الموجودة في هذا النظام بتحميل التطبيقات والبرامج من شبكة الإنترنت، كما يمكن التحكم فيه عبر مساعد غوغل الصوتي، ويضم ذاكرة وصول عشوائي 2.2 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية 16 غيغابايت.

المصدر: gsmarena