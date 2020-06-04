الإعلان عن أحدث الأجهزة في عائلة هواوي

لم تثن الأوضاع غير المطمئنة التي تمر بها سوق الأجهزة الذكية حاليا شركة هواوي عن الكشف عن هاتف آخر يعزز أسهمها في عالم المبيعات.

وبالرغم من السعر المنافس الذي لا يتوقع أن يتجاوز الـ 400 دولار حصل Honor Play 4 الجديد على مواصفات تخوله لينافس أفضل الهواتف الذكية الموجودة حاليا.

وزودته هواوي بشاشة IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة، وأبعاد "20:9"، ودقة عرض جيدة تعادل (1080/2400) بيكسل، فيها ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية.

أما معالج هذا الهاتف فقد جاء ثماني النوى من نوع MediaTek Dimensity 800، بتردد 2 غيغا هيرتز، وزود بمودم داخلي يمكن الهاتف من الاتصال مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

كما حصل الجهاز على بطارية بسعة 4300 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغا بايت، يمكن توسيعها عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.

وجاء أيصا بميزة التعرف على الوجوه عبر الكاميرا الأمامية لفك قفل الشاشة، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وأنظمة GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة بفتحة f/2.2 تساعد في التقاط الصور عالية الدقة في الظلام، وعدسة بفتحة f/2.4 لتصوير الأجسام القريبة، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.

المصدر: gadgetsndtv