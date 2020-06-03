4 أجهزة مميزة تنضم لعائلة هواتف Xiaomi

سرب موقع 4apk المتخصص بشؤون التقنية معلومات تتعلق بـ 4 هواتف جديدة منافسة تطورها العملاقة الصينية Xiaomi لطرحها في الأسواق قريبا.

وتبعا للموقع فإن Xiaomi تستعد قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري لطرح هواتف متطورة، هاتف من فئة Xiaomi، وهاتفان من فئة Redmi 9C، أحدهما مزود بشريحة NFC للدفع الإلكتروني والنقل الللاسلكي القريب للبيانات، وهاتف آخر من فئة Redmi 9A.

ومن المفترض أن تحصل الهواتف الجديدة على شاشات IPS بمقاس 6.53 بوصة، وأن تكون شاشة Redmi 9 بدقة عرض (2400/1080) بيكسل قادرة على عرض فيديوهات +Full HD، فيما ستكون دقة عرض الهواتف البقية (1600/720) بيكسل.

وسيزود Redmi 9A بمعالج MediaTek Helio A25ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت، وكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل.

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أما هاتف Redmi 9C بنسخته العادية فسيحصل على معالج Helio G35، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، أما النسخ الأطثر تطورا من Redmi 9C فستزود بكاميرات ثلاثية العدسة بدقة (13+2+8) ميغايسكسل.

المصدر: 4apk