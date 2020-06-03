 
مباشر

4 أجهزة مميزة تنضم لعائلة هواتف Xiaomi

العالم الرقمي و Social media

4 أجهزة مميزة تنضم لعائلة هواتف Xiaomi
youtube/Sean Blog
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o0hw

سرب موقع 4apk المتخصص بشؤون التقنية معلومات تتعلق بـ 4 هواتف جديدة منافسة تطورها العملاقة الصينية Xiaomi لطرحها في الأسواق قريبا.

وتبعا للموقع فإن Xiaomi تستعد قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري لطرح هواتف متطورة، هاتف من فئة Xiaomi، وهاتفان من فئة Redmi 9C، أحدهما مزود بشريحة NFC للدفع الإلكتروني والنقل الللاسلكي القريب للبيانات، وهاتف آخر من فئة Redmi 9A.

ومن المفترض أن تحصل الهواتف الجديدة على شاشات IPS بمقاس 6.53 بوصة، وأن تكون شاشة Redmi 9 بدقة عرض (2400/1080) بيكسل قادرة على عرض فيديوهات +Full HD، فيما ستكون دقة عرض الهواتف البقية (1600/720) بيكسل.

وسيزود Redmi 9A بمعالج MediaTek Helio A25ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت، وكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل.

4 أجهزة مميزة تنضم لعائلة هواتف Xiaomi
4apk

إقرأ المزيد
إتش بي تكشف عن أحدث خوذاتها للواقع الافتراضي
إتش بي تكشف عن أحدث خوذاتها للواقع الافتراضي

أما هاتف Redmi 9C بنسخته العادية فسيحصل على معالج Helio G35، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، أما النسخ الأطثر تطورا من Redmi 9C فستزود بكاميرات ثلاثية العدسة بدقة (13+2+8) ميغايسكسل.

المصدر: 4apk

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا