وراء الإغراء يختبئ الخطر.. صورة رائعة قد تدمر هاتفك الذكي!

حذرت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من انتشار صورة عبر الإنترنت تظهر مشهدا طبيعا ساحرا، قد يتسبب استعمالها كخلفية لشاشات الهواتف الذكية بضرر كبير لتلك الأجهزة.

وأشارت قناة Ice universe الشهيرة على "تويتر" إلى أن الصورة المذكورة التي انتشرت بين بعض مستخدمي أجهزة أندرويد تظهر لقطة جميلة لغروب الشمس خلف الغيوم، ولكن لدى استعمالها كخلفية للشاشة تبدأ شاشات الأجهزة تنطفئ وتعمل بشكل متكرر حتى تتحول إلى اللون الأسود وتعجز عن إظهار الصور.

Update: Samsung has received feedback on this type of bug in mid-May, and has resolved this issue. Just wait for the subsequent firmware update and do not take the risk. pic.twitter.com/oa7rxnkSkb — Ice universe (@UniverseIce) June 1, 2020

وجاء في تغريدة للقناة "الأمر ليس مزحة، من فضلكم لا تحاولوا تجربة ذلك، نأمل أن يتمكن شخص ما من فهم آلية حدوث هذا الأمر لتجنب الضرر التي تحدثه مثل هذه الصور المخصصة للخلفيات".

@UniverseIce This is an android issue sadly is affecting also google pixels as well pic.twitter.com/HZTtogLfwB — Sebastian (@seb3153) May 31, 2020

وأوضحت القناة في تغريدة أخرى أن شركة سامسونغ تلقت ملاحظات حول الموضوع في شهر مايو وحلت المشكلة بالنسبة لأجهزتها، وأضافت التغريدة "فقط عليك انتظار تحديث البرامج القادم ولا تخاطر".

ومن جهة أخرى نشر أحد مستخدمي هواتف أندرويد تجربته في تحميل الصورة المذكورة واستخدامها كخلفية لهاتفه، ما أدى لتحول شاشة جهازه إلى اللون الأسود، ولم يتمكن من استعادة عمل الشاشة بشكل طبيعي حتى بعد ما قام بعملية إعادة إقلاع للجهاز.

المصدر: وكالات