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وراء الإغراء يختبئ الخطر.. صورة رائعة قد تدمر هاتفك الذكي!

العالم الرقمي و Social media

وراء الإغراء يختبئ الخطر.. صورة رائعة قد تدمر هاتفك الذكي!
pexels.com/Deyvi Romero
صورة أرشيفية
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حذرت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من انتشار صورة عبر الإنترنت تظهر مشهدا طبيعا ساحرا، قد يتسبب استعمالها كخلفية لشاشات الهواتف الذكية بضرر كبير لتلك الأجهزة.

وأشارت قناة Ice universe الشهيرة على "تويتر" إلى أن الصورة المذكورة التي انتشرت بين بعض مستخدمي أجهزة أندرويد تظهر لقطة جميلة لغروب الشمس خلف الغيوم، ولكن لدى استعمالها كخلفية للشاشة تبدأ شاشات الأجهزة تنطفئ وتعمل بشكل متكرر حتى تتحول إلى اللون الأسود وتعجز عن إظهار الصور.

وجاء في تغريدة للقناة "الأمر ليس مزحة، من فضلكم لا تحاولوا تجربة ذلك، نأمل أن يتمكن شخص ما من فهم آلية حدوث هذا الأمر لتجنب الضرر التي تحدثه مثل هذه الصور المخصصة للخلفيات".

وأوضحت القناة في تغريدة أخرى أن شركة سامسونغ تلقت ملاحظات حول الموضوع في شهر مايو وحلت المشكلة بالنسبة لأجهزتها، وأضافت التغريدة "فقط عليك انتظار تحديث البرامج القادم ولا تخاطر".

ومن جهة أخرى نشر أحد مستخدمي هواتف أندرويد تجربته في تحميل الصورة المذكورة واستخدامها كخلفية لهاتفه، ما أدى لتحول شاشة جهازه إلى اللون الأسود، ولم يتمكن من استعادة عمل الشاشة بشكل طبيعي حتى بعد ما قام بعملية إعادة إقلاع للجهاز.

المصدر: وكالات

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