الذكاء الاصطناعي الروسي يقرأ المخطوطات

نجح العلماء الروس في ترقيم وثائق تتضمن مخطوطات. وذلك بواسطة ذكاء اصطناعي يستطيع التعرف عليها وتحويلها إلى مطبوعات.

وصرح مصمم الأنظمة المعلوماتية في شركة Dbrain الروسية، فلاديسلاف زابروفسكي، في حديث أدلى به لصحيفة "إزفيستيا" الروسية قائلا:" يستخدم نظامنا الذكي بضع شبكات لخلايا الأعصاب الاصطناعية تقوم كل منها بأداء وظيفة معينة في مرحلة معينة".

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وحسب، زابروفسكي، فإن نظام الذكاء الاصطناعي هذا قادر على تصنيف وثيقة والتعرف عليها. كما إنه يقترح حلا للمشكلة اللغوية ويحدد تركيبة الوثيقة، بما فيه توزع هوامشها، ثم يحول صورتها الفوتوغرافية إلى نص مطبوع.

وتستخدم الشركات الروسية تلك التكنولوجيا الذكية حاليا في قطاعي الطاقة والبنوك.

وتم تطبيقها أيضا في إحدى شركات التأمين التي تستخدمها عند ترقيم طلبات تم إملاؤها يدويا، ما يعتبر أمرا ضروريا عند دفع مكافأة مستحقة نتيجة وقوع حوادث المرور.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا