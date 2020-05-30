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مايكروسوفت تحمي الأطفال من إدمان ألعاب الفيديو بتطبيق جديد

العالم الرقمي و Social media

مايكروسوفت تحمي الأطفال من إدمان ألعاب الفيديو بتطبيق جديد
pexels.com/JESHOOTS.com
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أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق تطبيق جديد يساعد الآباء على التحكم بالمدة التي يقضيها أولادهم في استخدام منصات ألعاب الفيديو الإلكترونية.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن تطبيق Xbox Family Settings الذي أطلق حاليا بصورة تجريبة على نظامي أندرويد وiOS  يساعد الآباء على إنشاء حسابات إلكترونية لأطفالهم ليتمكنوا من اللعب على منصات Xbox، ومن خلال هذا التطبيق يمكن للأهل تحديد القيود الزمنية للفترة التي يمكن للطفل أن يقضيها في اللعب، وضبط بعض الإعدادات في الألعاب.

ومن خلال هذا التطبيق أيضا يمكن للآباء التحكم بنوعية الألعاب والمحتويات التي تعرض على طفلهم تبعا لعمره، كما يمكنهم الحصول على تقارير تتضمن أنشطة اللعب الأسبوعية واليومية للاطفال والفترة الزمنية التي أمضوها في كل لعبة.

مايكروسوفت تحمي الأطفال من إدمان ألعاب الفيديو بتطبيق جديد
microsoftportal

والأهم من كل ذلك هو أن الآباء يمكنهم تحديد الأشخاص الذين يمكن للطفل التواصل معهم أثناء اللعب عبر شبكة الإنترنت ووضع قوائم لهؤلاء الأشخاص تضم الأصدقاء أو أشخاصا معنين فقط.

مايكروسوفت تحمي الأطفال من إدمان ألعاب الفيديو بتطبيق جديد
microsoftportal

كما يسمح هذا التطبيق للآباء باستلام إشعارات من أطفالهم أثناء اللعب، يطلبون منهم فيها تمديد فترة تشغيل الألعاب، أما فيما يتعلق بلعبة Minecraft الشهيرة فيمكن الاعتماد على التطبيق لمنع الأطفال من لعبها عبر الشبكة العنكبوتية مع الأصدقاء.

المصدر: microsoftportal

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