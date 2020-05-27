شركة Xiaomi تطور أحد أرخص التلفزيونات الذكية في العالم

لم تتوقف تطلعات Xiaomi الصينية عند إنتاج الهواتف والأجهزة الذكية المتطورة والرخيصة، بل قررت دخول عالم أجهزة التلفاز بتحفة جديدة سعرها قد لا يتجاوز 150 دولارا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشركة تتحضر قريبا لإطلاق تلفزيون مميز تحت اسم E32S، سيكون أهم منافس لتلفزيونات سامسونغ وإل جي المتوسطة الحجم الموجودة في الأسواق.

وسيحصل الجهاز الجديد على شاشة عالية الدقة بمقاس 32 بوصة، بمعدل تحديث 60 هيرتزا، قادرة على عرض فيديوهات بدقة Full HD، ما سيخوله ليكون أداة ممتازة لمشاهدة الأفلام أو الاستمتاع بألعاب الفيديو الحديثة.

ورغم سعره المنافس جدا إلا أنه سيحمل صفات التلفزيونات الذكية وسيكون قادرا على الاتصال مع الأجهزة الإلكترونية وشبكات الـ Wi-Fi وشبكات Bluetooth 4.0.

كما ستزوده Xiaomi بمكبري صوت باستطاعة 6 واط لكل مكبر، وبمنفذي HDMI، ومنقذ USB Type-A، ومنفذ AV للاتصال مع الهوائيات، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة داخلية 8 غيغابايت، ستستخدم لحفظ البرامج والتطبيقات.

إقرأ المزيد

ومن المفترض أن يأتي بالعديد من التقنيات الحديثة مثل DTS، وميزة إلغاء الضوضاء أثناء مشاهدة مباريات كرة القدم مثلا، وميزة الترجمة الكتابية، والعديد من ميزات عرض الصورة كميزة العرض السينمائي.

المصدر: 3dnews