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العملاقة Xiaomi تقلب الموازين في عالم الهواتف القابلة للطي

العالم الرقمي و Social media

العملاقة Xiaomi تقلب الموازين في عالم الهواتف القابلة للطي
OGI/MOS
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سربت بعض المواقع وصفحات الإنترنت أخبارا تتعلق باختراع جديد لشركة Xiaomi ، لم يسبق له مثيل في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي.

ففي الوقت الذي تتسابق فيه شركات التقنية الكبرى لتطوير أشكال جديدة للهواتف القابلة للطي مثل سامسونغ التي كشفت عن هاتف Galaxy Z Flip، وموتورولا التي أطلقت Razr بشاشة مرنة طولية، قررت Xiaomi إدخال تعديل غير مسبوق على هذا النوع من الأجهزة.

وتبعا للتسريبات تقدمت Xiaomi مؤخرا بطلب لتسجيل براءة اختراع تتعلق بهاتف قابل للطي بمواصفات فريدة، يتميز بكاميرا أساسية دوارة مثبتة أعلى الشاشة.

العملاقة Xiaomi تقلب الموازين في عالم الهواتف القابلة للطي
letsgodigital

وعلى محور كاميرا الهاتف المذكور توجد 4 عدسات، واحدة أمامية و3 خلفية، وبفضل قابلية دوران المحور يمكن للمستخدم الاعتماد على العدسات الثلاث لالتقاط صور سيلفي عالية الدقة.

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كما تظهر الصور التي سربها موقع letsgodigital لتصميم الهاتف المذكور، أن الإطار الجانبي لهيكله يحوي زرا لقفل الشاشة، وزرا أكبر حجما للتحكم بالصوت، كما أن مكبرات الصوت مثبتة على المحور الدوار للكاميرا.

وتجدر الإشارة إلى أن Xiaomi كانت قد سجلت عدة براءات اختراع تتعلق بتقنيات الهواتف الذكية مؤخرا، منها تقنيات تتعلق بكاميرات مخفية تحت شاشات الهواتف.

المصدر: gsmarena

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