تسريبات تكشف عن أحد أفضل الهواتف الصينية القادمة

تداولت بعض المواقع وصفحات الإنترنت تسريبات تكشف عن بعض مزايا هاتف Realme X3 SuperZoom المرتقب، الذي يتوقع أن يصبح أحد أفضل الهواتف التي أنتجتها الصين هذا العام.

وتبعا لموقع Tech-Hangout فإن الهاتف الجديد سيأتي بهيكل من المعدن والبلاستيك مزود بماسح لبصمات الأصابع مثبت على حافته اليمنى، والحافة السفلية لهيكل الجهاز سيكون فيها منفذ خاص مخصص لبطاقتي اتصال، ومنفذ USB-C، ومنفذ لمكبر الصوت، وثقب صغير للمايكروفون.

كما سيحصل على شاشة IPS بمقاس 6.6 بوصة، بتردد 120 هيرتزا، قادرة على عرض فيديوهات بدقة +FHD .

أما معالجه فسيكون من نوع Snapdragon 855+، وذاكرة الوصول العشوائي فيه 12 غيغابايت من نوع LPDDR4X ، وذاكرة التخزين الداخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع، وسيحتوي على تقنيات تمكنه من الاتصال مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

Every king has a successor, and ours is about to arrive.



Don't miss our next Launch: 26/05 at 10:30 CEST



Discover our new #realmeX3SuperZoompic.twitter.com/Z6EgLUiSu3 — realme Europe (@realmeeurope) May 19, 2020

وستزوده Realme ببطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، يمكن شحنها عبر شاحن سريع (30 واطا)، إضافة تقنيات Dolby Atmo التي تحسن من جودة عرض الأصوات والموسيقى.

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والكاميرا الأساسية لهذا الجهاز ستكون رباعية العدسة بدقة (64+8+8+2) ميغابيكسل، مع ميزة التقريب البصري بمعدل 5x، والتقريب الرقمي بمعدل 60x.

المصدر: ixbit