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هواوي تعلن عن أحدث هواتفها لشبكات 5G

العالم الرقمي و Social media

هواوي تعلن عن أحدث هواتفها لشبكات 5G
youtube/TechSole Blog
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خلال أسبوع واحد أعلنت Honor التابعة لهواوي عن مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية المتطورة، من بينها هاتف Enjoy Z المخصص للعمل مع شبكات 5G.

ورغم سعره غير المرتفع والذي يعادل 266 دولارا تقريبا حصل هذا الهاتف على العديد من الميزات التي تجعله من أفضل الأجهزة الذكية في الأسواق.

وزود Enjoy Z بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار بأبعاد (160/75.3/8.4) ملم، يأتي بألوان أساسية هي الأسود والأزرق والوردي، وعلى شاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، بتردد 90 هيرتزا، ودقة عرض (1080/2400) بيكسل، تغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج MediaTek MT6873V Dimensity 800 5G ثماني النوى مطور وفق تقنية (7ملم) وبذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128غيغابايت قابلة للتوسيع.

هواوي تعلن عن أحدث هواتفها لشبكات 5G
youtube/TechHelper

كما زودته هواوي بنظام تشغيل EMUI 10.1 المبنية على نظام Android 10، ومعالج رسوميات Mali-G57MP4، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ Type-C 1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة A-GPS و GLONASS و BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن (22.5 واط).

أما كاميرته الأساسية فأتت بـ 3 عدسات بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

المصدر: gsmarena

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