"نيتفليكس" تلغي حسابات بعض مستخدميها

أعلن القائمون على خدمة "نيتفليكس" العالمية المتخصصة بعرض المسلسلات والأفلام عبر الإنترنت، أن بعض حسابات المستخدمين غير النشطة قد تلغى من الخدمة.

وأشارت شركة "نيتفليكس" في مدونة لها عبر موقعها على الإنترنت إلى أنها تبعث رسائل لمستخدميها غير النشطين، تحذرهم فيها من أنها ستلغي اشتراك أي مستخدم توقف عن المشاهدة عبر منصتها لأكثر من سنتين، وتنبه العملاء الذين لم يشاهدوا أي شيء من مسلسلاتها أو أفلامها على المنصة خلال الـ 12 شهرا الفائتة.

وتطالب "نيتفليكس" في الرسائل المذكورة أي مستخدم لم يشاهد أي شيء على منصتها لمدة عام من تاريخ تفعيل حسابه على المنصة أن يؤكد رغبته بالاحتفاظ بالحساب الإلكتروني.

وأشارت الشركة إلى أنها ستحتفظ ببيانات العملاء الملغية حساباتهم لمدة 10 أشهر، وفي حال أعاد العميل تفعيل الحساب ضمن هذه الفترة سيحتفظ بملفاته وتفضيلات العرض وتفاصيل الحساب الأساسية.

وأوضحت "نيتفليكس" أن هذه الخطوة هدفها توفير الأموال على المستخدمين الذين لايستفيدون من خدماتها المدفوعة، وأن الحسابات غير النشطة على منصتها تشكل أقل من نصف بالمئة من أصل مئات آلاف الحسابات".

وتجدر الإشارة إلى أن "نيتفليكس" تقدم خدماتها المدفوعة لمشاهدة الأفلام والمسلسلات والفيديوهات عبر الإنترنت في بعض المناطق الأوروبية مقابل رسوم شهرية تتراوح ما بين 8 و12 يورو.

المصدر: فيدوموستي