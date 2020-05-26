تسريبات تكشف عن أحدث هواتف Vivo

على مر السنوات الـ 3 الفائتة سعت Vivo لتقديم أحدث التقنيات في الهواتف وبأسعار منخفضة، فما الجديد المنتظر في هاتفها القادم؟

وتبعا للتسريبات فإن هاتف الشركة الجديد سيحمل اسم Vivo Y70s، وسيكون المنافس الأبرز لهواتف هواوي الحديثة وهواتف الفئة A من سامسونغ.

ومن المفترض أن يحصل الجهاز على كاميرا أساسية بثلاث عدسات بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، تتوضع عدساتها بشكل عمودي في إطار أنيق على الواجهة الخلفية، ويمر من فوق إطار الكاميرا خط عريض على طول الواجهة يميز هواتف هذه الفئة من Vivo.

أما الكاميرا الأمامية له فمن المفترض أن تكون بدقة 16 ميغابيكسل، والبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

ومن المفترض أن يحصل الهاتف على نوعين من المعالجات Exynos 880 أو Snapdragon 765G، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وقدرة على الاتصال مع شبكات 5G.

وسيزود أيضا بشاشة IPS LCD بمقاس 6.3 بوصة، ومعالج رسوميات GPU Mali-G76، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وتقنية الشحن السريع للبطارية، وشريحة NFC، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال.

كما سيحصل على ماسحين لبصمات الأصابع، واحد مدمج تحت الشاشة، وآخرعلى حافة الهيكل الجانبية للهيكل، إضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

ومن المتوقع أن يظهر هذا الجهاز في الأسواق قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، لكن سعره لم يكشف عنه بعد.

المصدر: gsmarena