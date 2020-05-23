أحدث هواتف سامسونغ المخصصة للجيش والقوات الخاصة

اعتادت سامسونغ أن تطلق كل مدة نموذجا من الهواتف المصفحة المخصصة لشريحة واسعة من المستهلكين، لكنها قررت هذا العام تخصيص هذه الأجهزة للعسكريين وقوات الجيش ورجال المهمات الخاصة.

ولتحقيق هذه الغاية طورت سامسونغ هذا العام هاتف S20 Tactical Edition الذي جاء نسخة معدلة عن أجهزة S20 الشهيرة.

ويمتاز الهاتف الجديد بأنه محمي من الصدمات والماء والغبار بهيكل متين مصنوع من البلاستيك والمطاط، وزود بازرار خارجية للتحكم بالصوت والكاميرا والعديد من مزايا الهاتف.

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أما من الناحية التقنية فقد حصل هذا الجهاز على شاشة OLED بمقاس 6.2 بوصة، ومعالج Snapdragon 865، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، أما كاميرتاه الأمامية والخلفية فهما مماثلتان للكاميرات الموجودة في هواتف S20 التي أطلقتها سامسونغ هذا العام.

وزودت سامسونغ الهاتف أيضا بالعديد من المزايا التي تلبي احتياجات العاملين في الجيش، مثل القدرة على الاتصال لاسلكيا مع نظارات الرؤية الليلية، وميزة أخرى تدعى "وضع التخفي" تقوم بتعطيل الاتصال مع شبكات LTE وتكتم جميع ترددات البث اللاسلكي في حال لم يرد مستخدمه كشف مكان ترددات الهاتف.

المصدر: itc