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تحديث جديد ينقذ أجهزة آبل القديمة

العالم الرقمي و Social media

تحديث جديد ينقذ أجهزة آبل القديمة
youtube/zollotech
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في خطوة مفاجئة أطلقت آبل تحديثا جديدا من نظام iOS، بعد يوم فقط عن إعلانها عن تحديث آخر.

وأشارت آبل إلى أن نسخة 12.4.7 الجديدة من iOS طورت خصيصا لأجهزتها القديمة والتي منها: iPhone 5s، و iPhone 6، و iPad Air، وiPad mini 2، وiPad mini 3، وكذلك iPod touch من الجيل السادس، والتي حصلت على آخر تحديث لأنظمتها العام الفائت.

ولم يركز هذا التحديث على الميزات الجديدة، بل أطلق خصيصا ليعالج بعض المشكلات الأمنية في تلك الأجهزة، وخصوصا تلك التي تتعلق بخدمات الرسائل القصيرة وخدمات البريد الإلكتروني.

وسيشغل التحديث نحو 49.4 ميغابايت فقط من ذاكرة الأجهزة المذكورة، لذا لن يشكل عبئا كبيرا على ذاكرة التخزين أو أدائها بشكل عام.

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وتجدر الإشارة إلى أن آبل كانت قد كشفت مؤخرا عن نسخة جديدة من iOS أيضا، خصصتها لأجهزتها الأكثر تطورا، وزودتها بميزات تهم المستخدمين في زمن انتشار عدوى فيروس كورونا.

المصدر: ixbit

 

 

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