كيف يبدو أحدث حاسب لوحي من هواوي؟

أزاحت Honor التابعة لهواوي مؤخرا الستار عن حاسب لوحي بمواصفات مميزة، ستنافس من خلاله حواسب ipad الشهيرة من آبل.

وتميز حاسب Honor V6 الجديد بهياكله الأنيقة التي أتت من المعدن والبلاستيك والزجاج، بثلاثة ألوان أساسية هي الأبيض والأخضر والأسود، والتصميم الفريد لإطارات الكاميرا الموضوعة على واجهتها الخلفية.

وحصل هذا الحاسب على لوحة مفاتيح إضافية مميزة يمكن وصلها معه عبر منفذ مغناطيسي ليتحول هذا الجهاز إلى حاسب شخصي محمول صغير، كما زودته Honor بميزة تسمح له بالاتصال اللاسلكي مع هواتف هواوي لتبادل البيانات والصور بسرعة كبيرة.

أما شاشة هذا الحاسب فأتت بمقاس 10.4 بوصة بدقة عرض (2000/1200) بيكسل، يمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم Magic Pencil الذي يأتي ضمن مجموعة ملحقات الجهاز.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Kirin 985 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

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كما زود بكاميرا أساسية خلفية بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 7270 ميلي أمبير تكفيه ليعمل أكثر من 10 ساعات بالشحنة الواحدة، إضافة إلى منفذ USB-C، وواجهات تشغيل Magic UI 3.1 المبنية على نظام "أندرويد-10".

المصدر: mobilereview