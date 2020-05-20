أحدث هواتف سامسونغ بـ 200 يورو !

أعلنت سامسونغ بشكل رسمي عن هاتفها الجديد المنافس الذي ستطرحه في الأسواق بسعر 200 يورو تقريبا.

وجاء هاتف Galaxy A21s بتصميم شبيه بتصميم هاتف A21 الذي أعلنت عنه سامسونغ منذ مدة، لكنه حمل العديد من التحسينات والميزات الجديدة مقارنة بسلفه.

ومن أبرز التقنيات التي حصل عليها هذا الهاتف معالج Exynos 850 ثماني النوى بتردد 2.0 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 3/4/6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع.

وحصل على كاميرا أساسية فيها أربع عدسات، 3 منها بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، والأخيرة مخصصة لتحديد عمق اللقطة أثناء التصوير.

كما زوته سامسونغ بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (1600/720) بيكسل، وأبعاد "20:9" ، فيها ثقب صغير في زاويتها العليا من الجهة اليسرى مخصص للكاميرا.

وجاء بمنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ونظام Bluetooth 5.0 الحديث لنقل البيانات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن (15 واطا).

وإضافة لكل ما سبق حصل هذا الهاتف أيضا على ماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية، وعلى واجهات تشغيل One UI core المبنية على نظام "أندرويد-10".

المصدر: ixbit