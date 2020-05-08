تطبيق Google Lens لتحويل النص المكتوب بخط اليد إلى صوت

أضافت "غوغل" ميزة مفيدة جدا إلى تطبيق Google Lens، تمكن من نسخ ولصق الملاحظات المكتوبة بخط اليد من الأوراق إلى جهاز الكمبيوتر بواسطة الهاتف.

وتدعم الميزة الجديدة أيضا تحويل النص إلى كلام. ولاستخدام الميزة الجديدة، يجب أن يكون لديك أحدث إصدار من Google Chrome بالإضافة إلى تطبيق Google Lens المستقل على أندرويد، أو تطبيق "غوغل" على iOS (حيث يمكن الوصول إلى Lens من خلال زر بجوار شريط البحث).

وسيحتاج المستخدم أيضا لتسجيل الدخول إلى حساب "غوغل" نفسه في كلا الجهازين (الهاتف والكمبيوتر).

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بعد ذلك، ما عليك سوى توجيه الكاميرا إلى أي نص مكتوب بخط اليد، وتمييزه على شاشة الهاتف، ثم تحديد النسخ.

ويمكنك بعد ذلك الانتقال إلى أي ملف في Google Docs، والضغط على زر التعديل (Edit)، ثم لصق (Paste) للصق النص.

وإذا كنت لا تعرف كيف تُنطق كلمة ما، يمكن لـ Lens المساعدة في ذلك أيضا، من خلال تحديد الكلمة المعنية أو الجملة أو حتى فقرات كاملة، ثم النقر على "استماع" (Listen)، وهي ميزة متوفرة حاليا في أندرويد، وستتاح قريبا على نظام التشغيل iOS.

وإذا لم يكتب النص بدقة، فستحصل بالتأكيد على بعض الأخطاء المطبعية. ولكنها لا تزال رائعة ومفيدة بشكل خاص في وقت يعمل فيه الكثيرون الآن من منازلهم ويعتمدون على قوائم المهام التي لا نهاية لها والملاحظات بخط اليد لإضفاء بعض الشعور بالنظام إلى يومهم.

ويمكن للتطبيق مساعدة الأشخاص في ترجمة الكلمات إلى لغات عديدة عند توجية الكاميرا إليها.

ووسعت "غوغل" من قدرة تطبيق Lens على سحب نتائج البحث، حيث بعد تمييز النص، يمكنك التمرير لأسفل للحصول على نتائج بحث "غوغل".

المصدر: ذي فيرج