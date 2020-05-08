خلل في "إنستغرام" يسمح لمستخدمي iOS بنشر صور بشكل غير عادي (صورة)

أدى خلل في "إنستغرام" إلى منح بعض مستخدمي التطبيق على نظام التشغيل iOS، ميزة مدهشة للغاية في نشر الصور.

وسمح الخلل، الذي تم توثيقه من قبل عدد من المؤثرين على المنصة الاجتماعية، بنشر صور طويلة بشكل غير عادي.

وبمجرد نشرها، تظهر الصورة طويلة جدا، بشكل يتطلب من المستخدمين التمرير إلى أسفل لفترة زمنية فوق عادية من أجل رؤية الصور التالية المنشورة في الصفحة الرئيسية.

ويقوم تطبيق "إنستغرام" عادة بقص الصور لتناسب حجم شاشة الهاتف أو أصغر ليتسنى رؤيتها بشكل كامل مرة واحدة وذلك عندما تكون الصور طويلة، ولكن الخلل الذي حدث على iOS يتيح نشر الصور بطولها الطبيعي مهما كان.

ولم يسجل أي أثر للخلل على التطبيق لدى مستخدمي نظام التشغيل أندرويد.

المصدر: ديلي ميل