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سامسونغ تطلق هاتفا منافسا سعره 83 $

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تطلق هاتفا منافسا سعره 83 $
Reuters KHJ/mel /TW /TW /mel /TW
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أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق النموذج الجديد من هواتف Galaxy J2 Core بسعر منافس جدا يبلغ 83 دولارا فقط.

ويأتي الهاتف الجديد بتصميم شبيه بتصميم هواتف Galaxy J2 السابقة، وشاشة LCD بمقاس 5 بوصات بدقة عرض  (960/540) بيكسل.

وأصبحت ذاكرة التخزين الداخلية في هذا الهاتف أكبر من تلك التي كانت في هواتف J2 التي سبقته، إذ أصبحت بحجم 16 غيغابايت، وقابلة للتوسيع حتى 256 غيغابايت عبر بطاقات تخزين خارجية من نوع microSD.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج رباعي النوى من نوع Exynos 7570، وذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، ونظام تشغيل "أندرويد-8".

أما الكاميرا الأساسية له فأتت بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 1080 بيكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

سامسونغ تطلق هاتفا منافسا سعره 83 $
YOUTUBE/CANAL FORCETECH
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وزودته سامسونغ ببطارية بسعة 2600 ميلي أمبير، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وستطرحه بالسوق بثلاثة ألوان أساسية هي الأسود والذهبي والأزرق.

المصدر: ixbit

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