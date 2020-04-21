تعزيزا للحجر الصحي.. "فيسبوك" تطلق تطبيقا جديدا للألعاب الإلكترونية

دعمت شركة "فيسبوك" الحجر الصحي المنزلي لملايين الناس في العالم، بإطلاقها تطبيقا جديدا للألعاب الإلكترونية سيساهم في تسلية الناس في هذه الفترة.

وأشارت فيسبوك إلى أن تطبيق Gaming الجديد بات متاحا لمستخدمي أجهزة أندرويد اعتبارا من 20 أبريل الجاري، ويمكن تحميله من متجر غوغل الإلكتروني google play، وسيكون متاحا لمستخدمي أجهزة آبل بعد فترة.

ومن المميز في هذا التطبيق تمكينه المستخدمين من الوصول إلى عدد كبير من الألعاب الإلكترونية الرسمية وغير الرسمية، و ميزة Go Live الموجودة فيه تسمح للمستخدم بث مجريات اللعبة على منصة "فيسبوك" أو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وحول هذا الأمر قال فيديجي سيمو المسؤول عن إدارة التطبيق: "أصبح الاستثمار في الألعاب بصورة عامة أولوية بالنسبة لنا؛ لأننا نرى في الألعاب شكلا من أشكال الترفيه الذي يربط الناس معا".

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وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات والمنصات الإلكترونية الكبرى في العالم أعلنت عن خدمات جديدة للألعاب الإلكترونية في هذه الفترة التي يضطر فيها ملايين الناس للبقاء في المنازل بسبب انتشار عدوى كورونا، فسوني على سبيل المثال أعلنت مؤخرا عن توفير بعض الألعاب المجانية لمستخدمي منصات PS، وغوغل قدمت عروضا شبيهة عبر منصة stadia لألعاب الفيديو.

المصدر: igromania