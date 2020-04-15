سماعة بلوتوث رخيصة تعمل 20 ساعة متواصلة!

من أبرز التقنيات التي كشفت عنها OnePlus مؤخرا جاءت سماعة البلوتوث اللاسلكية Bullets Wireless Z القادرة على العمل لـ 20 ساعة متواصلة بالشحنة الواحدة.

ورغم سعرها الرخيص نسبيا والذي يبلغ 50 دولارا، حصلت هذه السماعة على الكثير من التقنيات التي تجعلها من بين الأفضل في فئتها، فقد جاءت بهيكل وزنه 28 غ فقط، مؤلف من سماعتين صغيرتين وأداة تحكم تعمل باللمس يربط بينهما سلك صغير تم حمايتها جميعا بطبقة مطاطية مقاومة للماء والغبار وفق معايير IP55 العالمية.

وزودت Bullets Wireless Z بمنفذ USB-C للشحن، وتقنية Warp Charge للشحن السريع التي تجعل بطاريتها تعمل لـ 10 ساعات متواصلة بمجرد شحنها لعشر دقائق فقط، وفي حال تم شحن البطارية بالكامل فيمكنها العمل لـ 20 ساعة.

كما يمكن لهذه السماعة الاتصال بالهواتف والأجهزة الذكية عبر تقنية "بلوتوث-5"، وحصلت مكبرات الصوت فيها على قطع سيليكونية طرية لعزل الضوضاء، مصنوعة بـ 3 مقاسات لتناسب جميع المستخدمين.

المصدر: ixbit